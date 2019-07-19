共同社19日報導，世界貿易組織（WTO）有關進口食品安全性的委員會18日在日內瓦舉行會議。日本政府代表以福島核事故後韓國和中國大陸等22個國家和地區對福島縣等的食品實施進口限制不合理爲由，要求盡快撤銷。

日本4月在有關韓國水産品進口禁止措施的WTO爭端解決程式中敗訴，這是之後首次召開的委員會會議。日本通過出示日本産食品安全可靠的科學根據，強調WTO裁定存在問題。

日本指出，2013年以來一直未從農產品和水産品中檢測出超過政府設定標準的放射性物質。同時還強調稱，伴隨著福島第一核電站反應堆報廢作業的污水管理得到切實執行，海水和水産品的放射性銫濃度也降至對人體健康沒有影響的程度。

在會議上，加拿大表達了支持日本産食品安全性的意見，韓國和中國大陸則幾乎沒有發言。

據日本在委員會散發的文件顯示，核事故後有54個國家和地區對日本産食品實施進口限制。32個國家和地區已撤銷，目前除中韓外，還有台灣、美國、歐盟（EU）等仍在實施限制。

委員會每年召開3次會議，以貿易中的衛生和檢疫爲主題，討論如何確保進口食品安全性等問題。

(旺報 )