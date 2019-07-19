圖為遭傾倒廢土的土地，附近民眾表示，廢土阻塞水溝造成附近工廠排水不良。（巫靜婷翻攝）

圖為遭傾倒廢土的土地，附近民眾表示，廢土阻塞水溝造成附近工廠排水不良。（巫靜婷翻攝）

28歲廖姓男子長期在竹南地區廣納逞兇鬥狠之徒，多次糾眾恃強凌弱，曾為2018年警察局治平專案檢肅對象，不料他不知悔改，竹南警分局19日發布掃黑專案成果，經1年蒐證再度查獲廖男與7名同夥不僅率眾暴力砸車，還竊占私有土地，違法任意傾倒廢土恐嚇民眾，昨日遭警方拘提到案，依法移送苗栗地檢署偵辦。

竹南警分局與刑事警察局第六大隊第二隊18日在苗栗地檢署指揮下，執票前往苗栗縣竹南鎮、頭份市、雲林縣古坑鄉等地展開同步搜索、拘提行動，檢肅以廖姓男子為首的犯罪集團共8人到案，查扣手機、棍棒、刀械、本票及帳冊等贓證物。

據了解，廖男分別於2018年6月及10月期間，僅因小弟與其女友爭吵及糾紛，便教唆手下幫忙出頭，以暴力手段當街砸毀數名被害人的車輛，並砍殺被害人成重傷，另外，因需維持幫派組織內運作與成員生計，率幫眾小弟竊占私有土地，任意傾倒廢土並恐嚇民眾等犯行，已嚴重影響地區治安。

附近民眾表示，遭竊占的土地每天土都愈來愈高，有人去報警，警察也有來處理，土地周圍的水溝都被這些土阻塞，弄得排水不良，附近工廠的水也都排不掉。

竹南警分局指出，黑幫犯罪事件常藉由毒品、金錢吸引少年或有心分子加入幫派，成群結黨或成立幫派分會以到處滋事，尤其近來部分黑道幫派背景人士變相或結合政黨形式，專案小組將持續擴大偵辦，呼籲受害者勇於出面指認，共同維護社會治安。

(中時 )