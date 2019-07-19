有愛無礙！台中市教育局改善校園無障礙環境，2017至2019年間，每年平均投入3500萬元，總計約1億600萬元，補助全市111所學校興建或改善無障礙樓梯、坡道及廁所環境，友善校園硬體設施。

教育局強調，市府重視身障學生就學環境，將持續挹注經費協助學校改善無障礙校園環境，暑假期間舉行無障礙校園環境增能研習，請講師說明無障礙相關法規，並分享實際案例，期待學校以身障學生的需求為出發點，打造安全無礙的校園空間。

台中市賴厝國小增設無障礙坡道後，學校的資源班身障生至運動場上課的距離，由原先的200公尺大幅縮短為10公尺，有助身障生提升學習效率；此外，既有的無障礙廁所老舊且空間狹窄，經重新設計修建後，如廁空間符合法規且融入美學設計，環境更加清爽舒適。

沙鹿國小營造無障礙校園，同時也將美學概念融入，校門口前的無障礙斜坡面以旭日東昇圖案呈現，期許個個學生朝氣蓬勃。

大智國小原有的無障礙廁所無扶手設計，坡道地面破損嚴重，扶手不合規定，經改善後，提升校園無障礙設施，讓行動不便學生能行無礙，擁有安全無虞的學習環境。

(中時 )