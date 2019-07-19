韓聯社19日報導，大韓貿易投資振興公社（KOTRA）19日發布《2018年朝鮮對外貿易動向》報告顯示，2018年北韓對外貿易總額（不包括韓朝貿易）同比減少48.8％，為28.4億美元。

這是自北韓領導人金正恩執政以來，北韓外貿總額首次降至不到30億美元的水準。數據顯示，2018年北韓出口額同比減少86.3％，為2.4億美元，進口總額同比減少31.2％，為26億美元，貿易逆差23.6億美元，同比增加17.5％。

朝中雙邊貿易額同比減少48.2％，為27.2億美元。北韓對中貿易逆差23.3億美元，同比增加19.2％。儘管如此，中國依然是北韓最大貿易夥伴，在北韓對外貿易中，朝中貿易額占比達到有史以來最高的95.8％，其後依次為俄羅斯、印度、巴基斯坦。

從進出口品類來看，礦物性燃料、服裝、水產品出口減少近100％，食用果實·堅果類出口也同比大減94.5％；鐘錶和假髮類出口則分別增長1533.7％和159.3％。

北韓進口規模最大的產品為礦物油，占進口總額的13.7％；電子產品、鍋爐及機械類分別減少97.6％和96.9％。在進口規模整體縮小的情況下，動植物油脂進口和從中國進口的化肥同比分別增長27.9％和132％。

分析認為，聯合國安理會對朝制裁決議是北韓對外貿易額大減的主因。聯合國安理會於2017年8月和9月相繼通過第2371號和第2375號對朝制裁決議，分別禁止聯合國成員國從北韓進口煤炭、鐵礦石、水產品和紡織品、服裝類產品。同年12月，安理會還全面禁止成員國對北韓出口工業機械類和運輸設備等。

(旺報 )