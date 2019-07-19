【臉書直播】中國時報社長王丰按鈴控告 15:272019/07/19 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中國時報社長王丰，到北檢按鈴申告。（張孝義攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國時報社長王丰到北檢提告。（張孝義攝） 中國時報社長王丰按鈴提告後，嚴肅步出北檢。（張孝義攝） 針對英國《金融時報》大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）日前撰文指《中國時報》及《中天電視》接受大陸國台辦指令處理新聞，但此實為毫無根據的抺紅及抹黑，《中國時報》及《中天電視》已發表嚴正聲明指此為惡意中傷的假新聞雨，並將對《金融時報》，及其他惡意引述、引用、或轉述該則新聞的媒體或個人，一併提出告訴，追究其法律責任。中國時報社長王丰今天下午3時20分到台北地檢署按鈴控告。 《金融時報》抹紅中時 律師將提刑事告訴 中國時報社長王丰按鈴控告。 (中時電子報) #金融時報 #時報 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融時報》抹黑報導 是「屁股決定腦袋」的最佳案例 21:542019/07/18 國際 資深媒體人陳朝平：金融時報居然唬爛到你我他？ 22:092019/07/18 政治 美國馬前卒 《金融時報》當之無愧 04:102019/07/19 政治要聞 中天、中視促提證據 NCC拒查 04:102019/07/19 政治要聞 民主進步黨不相信民主 04:102019/07/19 時論廣場 《金融時報》抹紅旺中 賴岳謙嗆假新聞：快來查我啊！ 11:232019/07/19 政治 金融時報賣日本 他：和黑中天的電視台同老闆 12:262019/07/19 政治 假藉外媒打擊敵人 網揭黑韓套路！ 13:392019/07/19 政治 中央社跟進抹紅 王丰點名社長張瑞昌難辭其咎 15:062019/07/19 政治 《金融時報》抹紅中時 律師將提刑事告訴 15:022019/07/19 政治 社會熱門新聞 他摟辭世「157cm紙板媽」拍畢業照 逼哭5萬人 - 社會 【臉書直播】中國時報社長王丰按鈴控告 - 社會 死後留勞退金債權人要不到 立委將提案修法 - 社會 - 中時 他收留女在家嘿咻N次 搬走後挨告性侵 - 社會 飯店12點沒退房 開門驚見恐怖一幕 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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