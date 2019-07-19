中國時報社長王丰到北檢提告。（張孝義攝）

中國時報社長王丰按鈴提告後，嚴肅步出北檢。（張孝義攝）

針對英國《金融時報》大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）日前撰文指《中國時報》及《中天電視》接受大陸國台辦指令處理新聞，但此實為毫無根據的抺紅及抹黑，《中國時報》及《中天電視》已發表嚴正聲明指此為惡意中傷的假新聞雨，並將對《金融時報》，及其他惡意引述、引用、或轉述該則新聞的媒體或個人，一併提出告訴，追究其法律責任。中國時報社長王丰今天下午3時20分到台北地檢署按鈴控告。

中國時報社長王丰按鈴控告。

(中時電子報)