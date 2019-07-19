支持者在立院外高喊加油口號。（趙雙傑攝）

針對英國《金融時報》大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）日前撰文指《中國時報》及《中天電視》接受大陸國台辦指令處理新聞，對此，旺中集團今召開記者，會中國民黨立委費鴻泰和陳學聖紛紛站出來，為旺中抱不平。

費鴻泰於記者會上表示，民進黨執政三年多，用兩個方法打擊異己，一是修國安法，二是設黨產會和促轉會，就是用來修理國民黨。如果有媒體不聽話，就箝制該新聞自由。媒體不是不能監督，但不能隨便就用假新聞來扣帽子，且NCC是獨立機關，怎能淪為總統蔡英文的東廠？

陳學聖也表示，在戒嚴時期，他身為記者，心裡住個小警總，害怕新聞被察禁，被停刊，因此當時大家是全力拚新聞自由。結果當初的在野黨，現在的民進黨卻開始反過頭來箝制新聞自由，令人感到心痛。不過，也不意外，因為在前總統陳水扁執政時，時任新聞局長姚文智就有要關新聞台的紀錄。執政黨可以不喜歡某個電視台，但是不能夠關閉它，必須捍衛其新聞自由。今天他站出來，不是為了旺中，是為了新聞自由挺身而出。

(中時電子報)