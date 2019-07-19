新竹市清華大學竹師教育學院19日在新加坡的公幼系統「My First Skool」簽約，將在星國東北部幼兒園研發在地化教材與培育師資。（陳育賢翻攝）

新竹市清華大學竹師教育學院19日在新加坡的公幼系統「My First Skool」簽約，將在星國東北部幼兒園研發在地化教材與培育師資。（陳育賢翻攝）

新竹市清華大學竹師教育學院積極推動「清華STEAM學校」聯盟，發展跨域、跨科學創藝教學，校長賀陳弘19日並在新加坡的公幼系統「My First Skool」簽約，將在星國東北部幼兒園研發在地化教材與培育師資，逐步推廣到新加坡140所公幼。

賀陳弘是在昨天於新加坡登場的「學習與分享嘉年華」中，與新加坡全國職工總會所設的「職總優兒學府」總裁陳智誠，以及支持此項計畫的居家修繕連鎖企業Home-Fix董事長劉章祺共同簽訂3年合約。

賀陳弘表示，台灣的學前至12年級教育在華人世界居於領先地位，清大教育學院提供的K-12師資培育尤為領先，清華提供的跨科學創藝教學，正符合星國家長們的殷切期盼，期許清華教育學院培育出一流的青年教師們，能在全球的華人教育界扮演重要角色。

清大教育學院副院長王子華指出，My First Skool是新加坡全國職工總會自1977年設立的公立幼教系統，目前共有超過140所幼兒園，此次引進「清華STEAM學校」聯盟所發展的幼教創客（maker）課程希望能夠協助他們培育師資，清大將在該系統新設的幼兒園推行先導計畫，發展2套在地化的英文課程，再逐步推廣到其他的幼兒園。

而清大幼教系助理教授丘嘉慧此次也帶領10位幼教系及幼教所的學生，參加一連3天的「學習與分享嘉年華」，共有1800位星國的幼教老師參與這項強調快樂學習、快樂分享的盛會，丘嘉慧及學生同時也展示了針對3至5歲幼兒研發的新型運算思維創客課程。

丘嘉慧表示，這套名為「華小姐的生日派對」的運算思維課程，提供1組彩色地墊教材，幼兒接到任務後，必須避開障礙物，在8步之內走到目標，此可利用遊戲來培養幼兒的數感、數序、空間、推理概念，及解決問題的能力，幼兒也能透過自行動手設計製作教具，成為小小創客。

王子華也表示，「清華STEAM學校」聯盟去年啟動以來，已有60所竹苗地區的幼兒園、小學、國高中加入與第1線的老師共同合作，推動高品質的跨領域教學。

過去1年來，「清華STEAM學校」聯盟的多所學校也與新加坡展開國際交流，如新竹縣東興國中代表聯盟參加新加坡教育科技競賽獲得第3名；新竹縣新豐國中、新竹市新科國中與新加坡蔡厝港中學交流；新竹縣六家國小、新竹市清華附小與新加坡啟化國小交流。

(中時 )