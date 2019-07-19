前總統陳水扁19日下午受邀參加台灣北社18周年募款餐會，並將當場舉辦簽書會，台中監獄審查相關資料，認為出席此活動屬於職能治療、有助病情恢復，要求在遵守4不原則下、核准扁出席。

台中監獄指出，陳水扁本月16日提出申請，表達要出席在台北大直典華會館舉辦的募款餐會與簽書會，經審查醫療小組提出的評估報告與安全維護等相關資料，尊重醫療小組建議其屬於職能治療，核准扁出席活動，但需遵守不上台、不演講、不受訪及不談政治等4大原則。

(中時 )