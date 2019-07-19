遵守4不原則 中監准扁出席簽書會 16:002019/07/19 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統陳水扁。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁19日下午受邀參加台灣北社18周年募款餐會，並將當場舉辦簽書會，台中監獄審查相關資料，認為出席此活動屬於職能治療、有助病情恢復，要求在遵守4不原則下、核准扁出席。 台中監獄指出，陳水扁本月16日提出申請，表達要出席在台北大直典華會館舉辦的募款餐會與簽書會，經審查醫療小組提出的評估報告與安全維護等相關資料，尊重醫療小組建議其屬於職能治療，核准扁出席活動，但需遵守不上台、不演講、不受訪及不談政治等4大原則。 (中時 ) #出席 #原則 #活動 #監獄 #資料 也許您會感興趣 推薦閱讀 謝文進將成韓國瑜新竹重要聯絡窗口 20:312019/07/15 政治 暴瘦5公斤 韓曝李佳芬身體出3狀況 14:592019/07/16 生活 李佳芬出席告別式無辜被黑 陳揮文2字中肯諷綠媒 21:472019/07/17 娛樂 扁暗示大選前恐被回監獄 讓蔡連任成功 02:312019/07/18 政治 交通大數據智慧城市更優質 04:102019/07/18 財經焦點 出席露國醫院重建 蔡英文：共同造福雙方的人民 02:292019/07/18 政治 《科技》TE推新品，滿足未來資料中心需求 11:082019/07/18 財經 丹娜絲轉彎 北水局持續監控氣象 18:072019/07/18 生活 入圍坎城影展《灼人秘密》台中特映 新聞局長出席力挺 18:482019/07/18 生活 喜樂島明組黨 卓榮泰今出席北社餐會固樁 13:232019/07/19 政治 社會熱門新聞 他摟辭世「157cm紙板媽」拍畢業照 逼哭5萬人 - 社會 【臉書直播】中國時報社長王丰按鈴控告 - 社會 死後留勞退金債權人要不到 立委將提案修法 - 社會 - 中時 他收留女在家嘿咻N次 搬走後挨告性侵 - 社會 飯店12點沒退房 開門驚見恐怖一幕 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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