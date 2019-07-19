水果不甜就猛吃，小心掉入高血糖的陷阱！有罹患糖尿病民眾想不透，為何按時服藥、規律運動，也節制甜食，怎麼還會血糖飆高？後來才發現不甜的芭樂竟是害他血糖超標的元凶。營養師指出，芭樂嚐起來不甜，含糖量至少可達11%以上，若不節制數量，也會造成血糖的波動。

國健署鼓勵民眾每天吃三蔬二果，目前芭樂正值盛產期，不免多買些當季水果。對必須控制血糖的糖尿病患者，向來認為芭樂是低糖水果，也因此稍不留意多吃上幾顆，卻因此付出血糖明顯飆升的代價。

聯合報報導，一位60歲患有糖尿病的詹先生，平時非常認真吃藥，也規律運動，吃水果也小心翼翼避開高糖分水果，但在回診時發現血糖無來由飆升，經護理人員探尋，終於抓出元凶，原來多吃了幾顆芭樂，導致血糖偏高。

衛福部彰化醫院新陳代謝科蔡永新醫師表示，芭樂雖然吃起來不太甜，但糖分比想像中高，僅靠味覺來評斷，其實並不靠譜。糖尿病個管師邱小佳也指出，「甜不甜不能完全靠舌頭」，芭樂升糖指數不高，但畢竟仍含有糖分，糖尿病患者還是不宜多吃水果，別因為夏季盛產水果，味覺上有錯覺而過量食用了。

到底糖尿病患者應該怎麼挑選水果？今日頭條指出，糖尿病患者應進食含糖量在10%以下，且含膳食纖維多的新鮮水果，如柚子、草莓、李子、番茄、黃瓜、楊桃等。最好不吃含糖在20%以上的大棗、香蕉、桂圓、榴槤等。至於西瓜、甜瓜等瓜類雖含糖在5%左右，但由於每次吃的量較大，因而攝取的糖並不少，所以也要注意少吃。

至於讓糖尿病患血榶飆升的芭藥，專家指出，它與蘋果、梨等水果約每100克含糖量小於11-20克，因此糖尿病患者可以適量選擇，但一定要節制不能過量。

(中時電子報)