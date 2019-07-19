王功漁火節7月20日盛大登場，活動會場設有7個免費停車場及免費接駁專車供遊客使用，並實施部分路段管制。

王功漁港區間接駁車於7月20、21日9：00至23：00，路線由福海宮、活動停車場、王功美食街、重興海鮮樓、王功漁港，來回往返，接駁專車約每20分鐘發一班車，為配合活動進行，接駁車晚上20：00後不再提供提供搭乘進王功漁港，僅提供搭乘出王功漁港服務，另有7月20、21日彰化火車站直達專車，請遊客妥善運用大眾交通工具接駁專車，並請各位遊客配合警方所實施之管制措施，以維護交通順暢。

鑑於往年王功漁火節活動均吸引大量旅遊車輛及人潮，湧入王功市區品嘗美食及到漁港區各觀光景點遊玩，造成交通衝擊，芳苑警察分局為維持交通順暢與安全，對於主要縣道、沿線道路及各會場周邊實施交通疏導管制措施。

芳苑分局表示，交通管制日期為7月20、21日（星期六、日）2天，時間是由上午7時至晚上23時，活動期間王功美食街及漁港路至王功漁港間管制車輛進入，禁止車輛由臺17線進入芳漢路及左轉進入中正路、功湖路等至王功漁港及王功美食街；臺17線沿線路口由芳苑分局派員管制及引導車輛，由芳漢路福海宮單向進入大型停車場，後再由停車場出口單向引導離開，避免造成交通阻塞。

相關交通資訊及接駁車資訊可上2019王功漁火節活動網站查詢。

(中時 )