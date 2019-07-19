張晉露出驚訝表情，不敢置信說：「你們都演得太好了」。（圖／取材自我最愛的女人們微博）

「人魚夫妻」鍾麗緹和張倫碩帶著張倫碩媽媽加入真人秀《我最愛的女人們》，小倆口大方公開夫妻日常，不過鍾麗緹和張倫碩第一集就爆口角、兩人在西班牙因購物意見不合吵架，在日前釋出的預告中，兩人甚至吵到摔東西，隨著節目今（19日）播出，兩人吵架的始末也曝光了。

為了給張晉生日驚喜，節目嘉賓策劃一個驚喜，鍾麗緹和張倫碩假裝吵架，兩人還入戲到摔東西、打起來，王黎雯和陳芊芊則在旁鼓譟，張晉聽到夫妻吵架，第一反應就是：「又吵架了，怎麼頻率那麼高」，張晉也上前勸張倫碩要冷靜。

完全蒙在鼓裡的張晉牽著懷孕的蔡少芬要上前勸架，下一秒則是鍾麗緹、王黎雯和陳芊芊開心喊「生日快樂」，張晉露出驚訝表情，不敢置信說：「你們都演得太好了」，隨著鍾麗緹和張倫碩的吵架始末曝光，讓網友驚呼：「鍾麗緹張倫碩為了張晉犧牲不小」、「人家反應是"又"吵架了 有點心酸」、「真是神經」。

(中時電子報)