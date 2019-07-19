國道每年發生逾4萬件散落物，影響交通甚鉅，甚至衍生二次交通事故，高速公路局將透過收費機制，8月下旬開始對國道散落物收處理費，視車道、時間增加費用，以散落物在單一車道、處理30分鐘以上為例，將收取3000元費用。

高公局指出，汽車行經高速公路及快速公路載運物品散落於車道或路肩時，汽車駕駛人應於物品後方50公尺至100公尺處設置車輛故障標誌並即時清除，無法即時清除時，應即通知該管公路管理機關協助處理，若高公局發現國道主線有散落物，也會主動派員協助處理，衍生出的處理費用，將由汽車駕駛人或汽車所有人負擔。

高公局表示，散落物處理依散落物大小及範圍，除事故處理小組出動外，視情況轄區工務段也會配合支援人力、車輛及機具。高公局說，9成散落物可於30分鐘內處理完成，因此以30分鐘為收費級距。

國道散落物處理成本包括事故處理小組費用、交控中心人員處理、工務段人員出勤及機具出動，經統計，平均每件散落物處理成本逾3000元。

另散落物亦產生交通壅塞、二次事故等社會成本，散落物佔用國道時間越久，所造成的社會成本越高，高公局考量部分散落物有5成未能查知由何車輛掉落，以及輕微事件之收費及催繳作業不符合行政作業績效等因素，故針對處理散落物時間超過30分鐘者，每車道每30分鐘收取3000元。

(中時 )