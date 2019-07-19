姚莉過去的作品專輯。（圖／中時資料照片）

一代歌后姚莉是上海灘時期知名女歌手之一，她走紅於1940年代，代表曲為〈玫瑰玫瑰我愛你〉、〈得不到的愛情〉、〈春風吻上我的臉〉等。港媒報導，今(19日)姚莉傳出病逝，享耆壽97歲，好友邵音音也證實此事，感慨沒見到姚莉最後一面。

據《東網》報導，姚莉本名姚秀雲，與周璇、白虹、白光、龔秋霞、李香蘭、吳鶯音等齊名，被封1940年代上海歌壇七大歌星，更有「銀嗓子」封號，「金嗓子」則是周璇。姚莉祖籍浙江寧波，過去她和姊姊姚英、哥哥姚敏設立「大同音樂社」，但姚敏1967年過世，姚莉便淡出演藝圈。

8年前姚莉應鍾氏兄弟邀約，再次開金嗓合唱經典福音詩歌〈親愛主〉，成為姚莉遺作，而名曲〈玫瑰玫瑰我愛你〉更是使姚莉成為第一位進入美國音樂流行榜的華語藝人。邵音音今發文透露：「赴馬來西亞拍戲前要去探您，您住院了，只有工作完成，回港後再去看您，您走了！」證實姚莉死訊，至於死因，邵音音說可能是年紀大、健康狀況不好，這次住院聽說發高燒感染了呼吸道，一直昏迷，最後不敵病魔過世。

(中時電子報)