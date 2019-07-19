姚莉今晨辭世。（翻攝百度圖庫）

〈玫瑰玫瑰我愛你〉原唱者、出道自1940「上海灘」時代的經典歌手姚莉，今晨與世長辭，享年96歲。姚莉原名姚秀雲，是上海灘時期知名女歌手之一，與周璇、白虹、白光、龔秋霞、李香蘭、吳鶯音等齊名，並稱1940年代上海歌壇「七大歌后」。

姚莉後來移居香港，成為香港五十年代最叱咤風雲的歌后，為後來許多知名歌手的偶像，包括鄧麗君、徐小鳳、潘迪華等；姚莉的代表歌曲有〈玫瑰玫瑰我愛你〉、〈得不到的愛情〉、〈春風吻上我的臉〉、〈恭喜恭喜〉等，當中，〈玫瑰玫瑰我愛你〉更被美國歌手法蘭基萊恩（Frankie Laine）翻唱爲英文版本的《Rose, Rose, I Love You》，姚莉的中文原版當時則打進美國Billboard流行榜第3位，爲首位打入美國音樂流行榜的華人歌星！

據港媒報導，姚莉的好友邵音音在社群網站發文證實死訊，表示：「赴馬來西亞拍戲前要去探您，您住院了，只有工作完成，回港後再去看您，您走了！一路好走！」據了解姚莉是因肺部感染去世。

(中時 )