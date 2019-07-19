20190719中天新聞 韓國瑜視察神農路 清疏長度、重量勝過去三年

輕颱丹娜絲逼近台灣，高雄市長韓國瑜嚴陣以待上任後第一場颱風，來到每逢颱風、豪雨必淹的神農路段親自視察清淤現況。韓國瑜再度強調對下水道清淤的重視，感嘆：「下水道是一座城市的良心。」韓黑嗆韓此舉根本是在作秀，不僅遭網友圍剿，更有網友一句話打臉：「你是不是覺得陳菊做的很好？最傻的才以菊打韓。」

網友在PTT論壇發《韓作秀 清雨水下水道》一文，大罵：「但雨水下水道分布之處，就算是去年也幾乎沒淹水了。這或許也不是陳菊的政績，因為更之前，市區也沒淹過幾次。陳菊清的是容易淹水的縣區的溝渠淤積，在那邊溝渠才是排水主力，所以韓在那邊清原本沒淹水的市區的雨水下水道，根本只是作秀。」

有人直言：「你是不是覺得陳菊做的很好？最傻的才以菊打韓。」

其他網友也紛紛回應：「陳菊高雄真的是做得有夠爛」、「有沒有做秀我是不知道啦，但看到下水道塞成那樣不清說的過去？」「陳菊高雄不會以爲做得超級好吧？互相比爛的是不是啊」、「每次下雨必淹，前朝擺爛很久了」、「用陳菊來打韓是真的佩服你，希望dpp多派一點會的」、「或許陳菊以前也有做，可是高雄這20多年，曾幾何時執政，被記者天天拿放大鏡觀察？這幾十年來媒體焦點都在台北市，高雄不是愛說重北輕南現在反過來不好嗎？」

(中時電子報)