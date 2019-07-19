國民黨籍台中市長盧秀燕（左）由民政團隊陪同，拜訪民進黨市議員楊典忠（右），雙方就海線地方建設交換意見。（王文吉攝）

台中市議員楊典忠（右）準備「阿婆粉圓冰」與「鹹蛋糕」款待市長盧秀燕（左）。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（前排中）拜訪民進黨市議員楊典忠（右一），並在服務處前合影留念。（王文吉攝）

市政不分藍綠！國民黨台中市長盧秀燕19日率民政局長吳世瑋等官員拜訪民進黨市議員楊典忠服務處。楊典忠準備地方知名小吃「阿婆粉圓冰」與「鹹蛋糕」招待市長，並力促市府重視海線特色名產與建設發展，千萬不要目光都集中在市中心，把好康建設都放北北屯區。

楊典忠表示，過去縣府時代，很多嫌惡設施都放在縣區或縣市交界三不管地帶，台中火力發電廠就是一例。縣市合併後稍有改善，但捷運藍線、鐵路高架化、汙水下水道、會展中心、運動中心等重大建設仍以市區為主，海線很多重大建設進度落後，嚴重影響區域發展。

楊典忠提出2大建議，短期以海線37條已徵收未開闢道路，其次是高美濕地無障礙通道與公共廁所，希望能在4年任內完成。楊典忠並點名清水自由車競技場整建工程延宕，台中港特定區的汙水系統未建置，清水運動中心遲遲未動工，還有清水區自來水管接管率僅7成。

盧秀燕一一向議員說明，並承諾會要求相關局處重視，並請陪同官員列入追蹤，後續由相關局處答覆。盧秀燕也說，一座進步的城市不是在比區域大小或設施先進與否，而是要著重服務的深度，讓城市公共設施更加友善。她認為高美濕地無障礙設施應優先處理。

(中時 )