「陸戰隊輕型防空综合系统」

美國總統川普18日證實，由於一架伊朗革命衛隊的無人機危險進逼，最近甚至相距不到1,000碼（約914公尺），駐中東的美軍陸戰隊黃蜂級（Wasp-class）兩棲突擊艦「拳師」號（USS Boxer，LHD-4）周四在波斯灣的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）加以擊落。

據「軍事網」（Military.com）報導，美方能擊落這架無人機，主要是靠一款名為「陸戰隊輕型防空综合系统」（Light Marine Air Defense Integrated System，LMADIS）的新型反無人機系統。

這種反無人機系統安裝在越野車上，能從艦上掃描空中敵機，而當天美方能擊落伊朗無人機，主要就是靠它。一位因事涉敏感要求匿名的五角大廈官員說，由於伊朗無人機逼近，因此美國陸戰隊動用了LMADIS加以干擾。

這位官員說，成員約2,200人的第11美國海軍陸戰隊遠征支隊（11th Marine Expeditionary Unit）已從加州出動，帶著LMADIS裝備部署到中東，預計會在「拳師」號上停留6個月。

LMADIS的核心是裝在越野車頂的RADA RPS-42「主動電子掃瞄陣列雷達」（AESA）系統。這種近程S波段雷達很敏感，能發現各式空中目標，如傳統的直升機與飛機，也能有效探測發出微弱雷達信號的飛行器，如超輕型飛機或小型無人機等。

LMADIS是安裝在MRZR越野車上的機動系統，而MRZR又分為指揮車和電子戰平台。通常它們是在陸上使用，不過最近已在好幾艘軍艦上試用。

LMADIS系統用雷達與攝影機掃描天空，以偵測無人機，並辨識敵我系統。一旦發現威脅後，就會利用射頻干擾無人機，再由槍手加以擊落。

(中時電子報)