欣賞展覽不只能用眼睛看，也能摸得到、聞得到。台中市纖維工藝博物館舉辦「就是愛心纖：開啟五感的探索」特展，透過數位科技及染布植物物料等方式，讓參觀者可以嗅一嗅薑黃的味道、體驗拓染與編繡，讓文化館舍更親民、也兼具教育意涵。

位於纖維工藝博物館一樓的「愛心纖」展區設置有七娘織布機、數位萬花筒等數位科技影像互動區設備，民眾可透過科技了解展場與編織藝術，此外，現場還有染布植物物料認識，參觀者可以拿起各種適合染布的植物細細觀察色澤、聞聞味道。

台中市纖維工藝博物館主任郭敏慧指出，一般博物館的展品都是只能看、不能碰，但「愛心纖」特展強調是可以觸摸的展覽，每個展版設計還增設點字導覽說明，方便視障者在展區內自我導覽，也盼藉此呈現博物館的友善，讓文化館舍得以蛻變。

此外，位於博物館二樓的「是五感」展區強調手作體驗的美感，入口處透過音樂編曲與旁白設計、帶領民眾進入聲音體驗領域，並認識編結家具與服飾、織繡衣服的美觀、染布衣物色彩及捕夢網神話的欣賞與手作體驗。策展人曾仰賢說，此展覽開啟觀眾的五感探索，希望讓0到99歲觀眾都能來體驗。

(中時 )