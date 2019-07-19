去年瓊斯盃雖也入選中華白，卻在生日這天(7月19日)沒獲上場機會，幸好今年瓊斯盃不用再次失落，上場打了19分鐘，更拿11分，儘管中華白最後以67比76不敵伊朗，吞下5連敗，周桂羽賽後仍表示，「很榮幸成為這個團隊一員！」

其實為了迎接周桂羽21歲生日，他的母校台灣師大全體球員還特地放棄練球，趕來新莊體育館替他慶生，賽後也切生日蛋糕慶祝，周桂羽笑說：「他們只是不想練球，因為我聽說王志群教練開了一系列的操練課表，讓大家都受不了。」

周桂羽的生日願望也相當另類，因為他竟然許了「希望這個團隊明年還可以繼續一起打球」這個願望，而不是期許自己能在大專籃球聯賽(UBA)最後1年成功奪冠，「因為我過去都許願師大可以奪冠，結果都拿不到，所以今年不許了。」

由於中華白隊長「大瀚」黃泓瀚輪休，也讓周桂羽19日可以主打4號位置，周桂羽強調自己能跟著大瀚學習，是次很棒的經驗，「其實我跟大瀚很類似，所以我經常詢問他，要如何憑藉自己較具弱勢的身體努力生存，他真的教我很多。」

其實中華白19日末節一度靠著周桂羽連兩顆三分球，轉眼把兩位數落後追到只差9分，可惜隨後又被伊朗拉開，無奈接受敗局，周桂羽說：「最近我在熱身狀態不錯，可惜上半場沒調整好，幸好末節我有掌握機會，但我必須繼續加油。」

(中時電子報)