台中市高美溼地被國際網站譽為一生必遊一次的景點，也是台中十大熱搜景點之一。（圖／台中市府提供）

高美溼地遊客服務中心設有招潮蟹的裝置藝術。（盧金足攝）

高美溼地被國際網站譽為一生必遊一次的景點，也是台中十大熱搜景點之一，以螺旋狀斜坡造型設置的遊客服務中心，好像海浪從平地而起，二樓設有觀景平台可賞夕陽、風車或夜晚觀星；戶外廣場打造招潮蟹和貝殼造型裝置藝術與生態池，可就近觀察溼地生態，內部規畫生態體驗館、互動體驗區及生態教育中心，市府歡迎民眾暑假來台中輕旅行。

高美溼地已成國際級觀光景點，高美溼地遊客服務中心提供旅遊資訊、導覽服務外，還規畫「生態體驗館」供遊客獲得更完整的溼地與生態知識。

此外，遊客服務中心內還設有餐飲區、文創商品區，並不定期辦理音樂會、生態講座等各式精彩活動，藉由多元化、複合式的模式，讓遊客在旅遊與休憩更舒適便利。

建設局表示，遊客服務中心內的生態體驗館分為環形劇場、互動體驗區及生態教育中心，一踏入環形劇場，感受到360度投影帶來的震撼，劇場內播映的是高美溼地一年四季、一日晨昏等多種風情之美，每一幕都展現出高美溼地獨有的迷人地景。

遊客服務中心互動體驗區，入口處的「溼地知識牆」帶領遊客綜觀全球濕地與候鳥遷移路徑；接著帶遊客了解高美溼地的發展史與認識在高美溼地棲息的動植物。

此外，「溼地植物」、「螃蟹共舞」及「展翅高飛」三款互動遊戲最受孩子歡迎，藉由體感裝置設計，增加孩子對於溼地生態的印象。

遊客還可在「高美記憶圖」與朋友、家人留下專屬倩影，出口處的生態教育中心則會不定期辦理各式生態講座與活動

，高美溼地遊客服務中心如一間大型生態教室，多元有趣的設施，適合全家大小一起同樂。

為避免大量人潮、車潮破壞景觀及生態，市府在遊客服務中心附近闢建公68、公69兩座共可容納27輛大客車、568輛小客車與205輛機車的停車場，市府建議民眾搭大眾運輸，不必擔心停車問題。

(中時 )