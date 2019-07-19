屏東地檢署偵辦貪汙案件，大動作搜索屏東縣議會，並帶走多名議會職員，19日清晨，承辦檢察官認定議會祕書長吳松薰涉犯貪汙治罪條例中的「利用職務上機會詐取財物罪」，訊後諭令30萬元交保，另名鄭姓男子則依偽造文書罪交保5萬元，全案正積極偵辦中。

(中時 )