屏縣議會祕書長吳松薰疑涉貪 30萬交保 16:202019/07/19 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屏東縣議會祕書長吳松薰疑因涉貪，遭屏檢檢察官諭令30萬元交保。（林和生攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東地檢署偵辦貪汙案件，大動作搜索屏東縣議會，並帶走多名議會職員，19日清晨，承辦檢察官認定議會祕書長吳松薰涉犯貪汙治罪條例中的「利用職務上機會詐取財物罪」，訊後諭令30萬元交保，另名鄭姓男子則依偽造文書罪交保5萬元，全案正積極偵辦中。 (中時 ) #吳松 #偵辦 #貪汙 #議會 #縣議會 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹市議會國民黨團發表聲明挺韓國瑜 16:082019/07/15 政治 台中市議會國民黨團全力輔選韓國瑜2020年拿回執政權 17:192019/07/15 政治 韓拚2020 桃市竹市藍議會黨團力挺 04:102019/07/16 地方新聞 詹江村告王浩宇曝最新進度 網友搶打匾額 08:382019/07/18 政治 歐洲議會討論香港議題 陸：不能給暴力分子壯膽撐腰 22:492019/07/18 兩岸 社會熱門新聞 他摟辭世「157cm紙板媽」拍畢業照 逼哭5萬人 - 社會 高雄時雨量驚人 人孔蓋大噴發洪流數尺高 - 社會 死後留勞退金債權人要不到 立委將提案修法 - 社會 - 中時 擦撞美艷少婦 色叔談賠償趁機撲倒她 - 社會 - 中時 下課遇車禍 竹縣男童不治身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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