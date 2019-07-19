韓國瑜8月3日啟動總統大選下鄉行程，首站選擇直搗桃園市長鄭文燦地盤，鄭19日被問及此事「老神在在」，只說相信桃園市民會做出正確的選擇，選擇讓台灣走在正確道路上的國家領導人。

桃園市議會國民黨團近期發出動員令，通知立委候選人、地方民代，贏得國民黨內總統初選的高雄市長韓國瑜，將啟動下鄉行程，首站選擇5年前被鄭文燦「藍天變綠地」的桃園市，預計8月3日全天都在桃園拜會，希望能將韓國瑜送進總統府、桃園市6席立委全上、讓民進黨政府下架。

鄭文燦下午出席活動時談到韓國瑜要來桃園，酸道：「有些選情低迷的立委想透過韓國瑜拉抬聲勢！」他相信桃園市民會做出正確的選擇，選擇讓台灣走在正確道路上、選擇一個能夠對桃園好、能夠協助桃園「登大人」的國家領導人。

鄭文燦說，最後總統大選過程，會尊重市民選擇，充分讓市民了解各種不同資訊，相信競選過程一定是充分資訊揭露的過程。

(中時 )