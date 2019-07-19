京都動畫公司（京阿尼）的工作室18日遭縱火，火勢延燒12小時，造成33人死亡、35人輕重傷。警方初步研判，犠牲者大多是一氧化碳中毒身亡。公共安全上的人為疏失也是今後偵查的方向。

日警指出，爆炸火災使濃煙往上竄，屋裡的人連逃生的時間都沒有。由於通往屋頂的門打不開，還有很多人陳屍在樓梯上。

日本警方說，京阿尼縱火案的嫌犯是41歲住在埼玉縣的青葉真司。他18日上午10時半過後，闖進京阿尼位於京都市伏見區的工作室1樓，突然大喊「去死吧！」後灑了似汽油的液體，再用打火機點火，引發爆炸火災。

日警指出，起火時工作室內約有73名工作人員，其中來不及逃出的33人當場死亡，另有35人輕重傷。京都警方和消防局於19日上午9點半起開始勘查現場。

日警指出，死亡的31人是在2樓以上的樓層發現的，且大多人重疊地倒在3樓連接屋頂的樓梯上。

日警初步研判，從大多犠牲者的遺體狀況來看，極有可能是一氧化碳中毒，應該是想逃時便被密布的濃煙圍繞。

住在埼玉縣的41歲縱火男性已被拘捕，但因臉、手、腳等也嚴重燒傷，目前在醫院接受治療，還無法接受偵訊。警方將待他的傷勢好轉後再詳細調查其犯案的動機和過程。

日媒報導，有搜查相關人士透露，男子在被制伏時說：「因為小説被盗才放火」。京都府警研判，縱火男子可能單方面對京阿尼有所不滿吧。

(中時 )