黑板樹因樹根隆起，不僅造成人行道地面凸起，更導致多名長者跌倒受傷，花開味刺鼻，經建設局評估，黑板樹移植及補種工作，最快7月底完成。（張妍溱攝）

台中市南區興大附農，校園旁19株黑板樹，因樹根隆起，不僅造成人行道地面凸起，更導致多名長者跌倒受傷，每逢黑板樹花開季節，附近居民忍受濃烈氣味與棉絮飄散，甚至有孩童產生過敏現象，希望相關單位儘速改善。經建設局評估，黑板樹移植及補種工作，最快7月底完成。

蕭姓民眾日前向市議員鄭功進服務處陳情指出，黑板樹開花季節，門窗若無緊閉，家中孩童因吸入花粉，引發氣喘或流鼻水、眼睛紅腫等過敏現象，困擾不已。郭姓民眾說，黑板樹浮根、斷根影響路面，曾散步經過就被黑板樹絆倒過3次經驗，甚至膝蓋擦傷，影響民眾的生活環境品質，因此經常打1999市民專線申訴。

建設局表示，針對影響公共安全及移植工法等議題，與校方及當地民眾溝通有初步共識，並錄案評估進行換植計畫，補植適當樹種，預計7月底前移除及修復完成。市議員鄭功進建議，颱風汛期到來，加速移除黑板樹並換植台灣原生樹種，因應生長種植的地點，選擇合適樹木，避免斷根、浮根、落果、氣味等問題。

(中時 )