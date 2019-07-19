台中市吳姓婦人因不滿蔡姓鄰居家的狗狗經常亂吠、擾亂安寧，曾以台語辱罵對方「肖查某」，事隔沒多久，吳婦與蔡婦又在社區頂樓相遇，吳二度辱罵蔡「肖查某」，引發蔡婦不滿並提告，雖吳婦辯稱是因半夜看到長髮的蔡婦被嚇到、才口出惡言，仍遭法院依公然侮辱罪判罰7000元、並須民事賠償1萬元。

判決指出，蔡婦與吳婦為住在同社區、同樓層的鄰居，去年3月間，吳婦因不滿蔡婦家中寵物狗叫聲影響安寧，與蔡婦在走廊發生口角，吳婦急怒中罵蔡婦「肖查某」。

不料紛爭還沒結束，糾紛發生後約一周的半夜4點多，蔡婦聽到社區頂樓有聲響，便上樓查看，卻又與吳婦碰到，吳婦又再度罵蔡「肖查某」，蔡婦憤而提出妨害名譽告訴，同時也向吳提出民事損害賠償。

吳婦雖辯稱是半夜看到身穿睡衣、披著長髮的蔡婦，一度以為看到鬼，才會在發現是鄰居時口出惡言，也沒注意自己說了什麼。法官認為吳婦接連在公共場合辱罵鄰居，依公然侮辱罪判罰7000元，同時須賠償蔡婦1萬元。

(中時 )