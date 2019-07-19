花蓮火車站二期改善工程，將在舊站體前增建綠色隧道。（張祈攝）

花蓮火車站新主體車站去年10月啟用。（資料照，張祈攝）

台鐵斥資9億多元，在花蓮火車站進行兩階段改建工程，新建站體去年10月啟用，二期工程為舊站體改建，空間透過修正將成為自行車補給站及自由行背包客棧，還會提供淋浴空間，未來火車站出口也設在舊站體，台鐵花蓮運務段長吳金添指出，工程預計下月底完工，9月啟用。

花蓮火車站改建工程自2014年6月開工，歷時4年完成第一階段包括主體車站、機房、迎客亭、第三月台電扶梯及站前廣場增闢3車道，完成進出分流設備，去年10月啟用，今年7月16家商店街也陸續進駐、營運。

第二階段工程集中舊站體區域，包括內部空間修正，未來提供自行車、機車、電動機車、重機及汽車等多元運具租賃，還有自行車補給站、淋浴空間等，站外也設有綠色隧道等公共空間。

吳金添指出，未來車站出口將移回舊站體剪票口，方便民眾轉乘其他的交通工具，後站範圍沒有納入改建計畫內，僅做牆面粉刷、破舊天花板更新，也在站前增加遮雨棚，供民眾候車使用，總工程預計下月底完工，9月啟用。

(中時 )