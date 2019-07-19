2019台灣設計展首次在屏東辦理，展期自10 月5 日20 日，除了以「超級南－超級南方，非常台灣」為主題，並規畫1＋3的展場，也特地徵選具創意、能展現屏東設計力的文創商品，將代表屏東縣進駐設計展的設計選物店販售。

縣府文化處表示，主展館內將設置設計賣店，作為屏東縣設計產業的展示櫥窗，販售屏東的設計力；縣府也辦理「2019台灣設計展設計賣店選物徵件」活動，徵選出具創意、能展現屏東設計力，或將屏東文化記憶轉化成文化創意商品。

文化處長吳明榮表示，獲選商品將代表屏東縣進駐設計展的設計選物店販售，並於設計展手冊專文介紹，縣府會協助強力行銷獲選商品；希望成為工藝、產品、時尚、視覺傳達等文創業者，前進主流市場的平台。

2019台灣設計展主展區在台糖縣民公園（原台糖紙漿廠），以特色產業、文化觀光、社會福利三大議題為核心來展出；衛星展區包含屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區、屏東美術館，分別有教育設計、國際青年設計交流展、屏東文化概念館等主題。

(中時 )