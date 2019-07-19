苗栗公館紅棗進入產季，19日公館鄉農會辦理紅棗鮮果評鑑競賽，全縣共26名棗農進入複賽，農會指出，由於今年紅棗品質好，紅棗競賽進入白熱化，最終由棗農朱龍政的果品總積分最高，勇奪紅棗王寶座，將於27日紅棗產業文化節舉辦頒獎典禮。
今年的評鑑邀集農委會農糧署、苗栗區農改場的專家評審，依據紅棗的包裝管理與重量、果實大小、果形外觀、果實著色程度與均齊度、甜度、肉質與風味等項目逐一評分，測出最高糖度達33度打破往年紀錄，棗農朱龍政種出的紅棗在許多項目拿下最高分，肉質風味方面深受評審青睞，奪得特等獎。
農會總幹事韓鴻恩表示，大暑過後就是紅棗鮮果的產季，紅棗又稱水果中的紅寶石，鮮果口感脆又甜，富含維生素C等礦物質，為拓展南部市場，農會16日前往高雄鳳山舉行記者會，與美濃地區農會聯合開發由紅棗結合紅豆製成的新產品「棗紅豆」系列禮盒，搶攻送禮市場。
韓鴻恩指出，每年7月中旬紅棗進入成熟採收期，8月上旬進入轉色期，此時的鮮果不論風味、甜度、脆度上都是最佳，為讓消費者清楚了解購買的產品來自何地，農會建立「公館紅棗產地團體商標」塑造公館紅棗品牌形象，另於27、28日在紅棗走廊舉辦紅棗產業文化節活動，讓民眾貼近棗園，享受田園樂趣。
(中時 )
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