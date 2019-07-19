前行政院長張善政（中）與雲林農田水利會長林文瑞（右）參訪西螺新社合作社的分級包裝流程。（周麗蘭攝）

前行政院長張善政（說話者）與雲林農田水利會長林文瑞（右三）、菜農林佳新（右二）網路直播，聆聽農民辛苦的心聲。。（周麗蘭攝）

張善政：林飛帆(右)擔任民進黨副秘書長，和吳音寧(左)一樣狀況。(圖/合成照片)

前行政院長19日到雲林縣拜訪農田水利會長林文瑞、與菜農林佳新網路直播。媒體詢問他關於林飛帆就任民進黨副秘書長的看法，張善政表示，這跟吳音寧是一樣的狀況，對於鼓勵年輕人向上是一個非常負面的示範。

張善政表示，林飛帆就任黨副秘書長的人事案，跟吳音寧是一樣的狀況，民進黨看對眼的就給他好位置，即便能力非常不夠，這對於鼓勵年輕人向上是一個非常負面的示範。

他說，蔡英文一方面很想要抓住年輕人的心，說是要給年輕人機會，另一方面違反這個觀念，反正顏色跟她一樣就非常有發展，不然再怎麼努力也沒有用，他覺得這是非常負面的示範。

張善政說，這跟吳音寧是一樣的狀況，吳音寧已經驗證了是不行的，林飛帆是不是真的有能力有待驗證，但在有待驗證的階段，就給這樣的位置與待遇是有問題的，如果在一個企業裡面，一個大學、碩士剛畢業的人是不會這樣用的，他在企業待了十幾年， 這種作法違反企業用人的原則，政府機關也應該遵守這些原則，適才適所，人才才用，而不是顏色對了就給一個那麼高的位置。

(中時 )