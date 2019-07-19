彰化縣政府整合住宅補貼，爭取六都之外，中央補助最多額度。 （吳敏菁攝）

讓無殼蝸牛有個窩，彰化縣政府整合住宅補貼，爭取六都之外，中央補助最多額度，首度開辦「單身青年及婚育家庭租金補貼」，預計8月公告9月受理申請；此外，租金補貼1560戶每月3000元補貼，購屋貸款174名額可貸款210萬元，修繕貸款44名額，最高額度80萬元。

縣長王惠美說，無殼蝸牛和青年的心聲聽到了，對於在彰化縣內有租屋、購屋需求的民眾，縣府積極向內政部爭取到三項補助。

今年首度試辦的單身青年及婚育家庭租金補貼，只要是20至40歲無自有住宅的單身，每月平均所得3萬970元以下，就具有申請資格，共662名額；而新婚2年內或育有未成年子女的家庭有313個名額，每戶每月最高補貼3000元，鼓舞安先成家，打拚事業，認真尋找對象。

此外，過去每年度都實施的租金補貼，增加名額到1560戶，每戶可享有每個月3000元的補貼。

想要購買房屋，則提供購屋貸款的利息補貼，只要家庭年所得在94萬元以下或者是每人每月平均所得載1萬8582元，就可以申請，總計提供174戶名額，優惠貸款最高額度是210萬元，最長20年為限。

另外修繕貸款補貼有44個名額，優惠貸款最高額度為80萬元，這3項受理申請的時間都從7月22日到8月30日。詳情可洽彰化縣政府工務處。

(中時 )