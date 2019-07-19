牡丹鄉石門部落以體驗原民文化為賣點，構思出適合親子同遊的深度之旅。（林和生攝）

環山面海的國境之南，擁有多元的地形結構與豐富文化及物產，屏東縣政府今年嘗試以學校結合社區，開發6條極具在地亮點的特色遊程，邀請遊客走進部落，挑戰溯溪、射箭，更品嘗地方美食，換個角度悠遊屏東。

此次遊學行程，打破過去暑假限定，各社區皆規畫出全年度的套裝遊程，讓遊客從岩板巷尋寶、探索熱帶雨林，還能走入客家聚落，體驗水與居民的連結，6條遊程踏訪屏北原鄉、五溝水、還有農漁村生態。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，此次遊程規畫嘗試讓學校、社區當主人，透過地方導覽，熟悉自己成長的土地，讓文化悄悄在心中萌芽，而這潛移默化，不管未來從事任何工作，或到外地生活，那條與故鄉牽絆的線永遠都存在著。

對於接待遊學團並不陌生的牡丹鄉社區發展協會，曾帶領台北學童走入部落石板屋遺址，過程中也同時學習山林植物及狩獵時運用的知識，協會總幹事尤慧蓁表示，遊學團結合石門國小課程，小學生就是導覽員，在解說前必須先認識部落，藉由交談講出家鄉的故事。

建國國小校長施世治說，此次遊程不限暑假期間，而是配合團客提供客製化方案，不論多少時間、多少人都能出團，從半日遊至4天3夜的深度旅遊都有，透過旅行快活學習，也給親子一個成長體驗的機會。

(中時 )