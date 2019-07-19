色膽包天，撞到少婦竟還想趁機非禮對方。彰化縣52歲廖姓男子去年2月4日與人發生擦撞，兩天後竟約在隱密倉庫內要談賠償，趁機將對方撲倒在床、上下其手，強吻還伸手進去抓揉胸部，近日遭彰化地院依強制猥褻罪判刑8個月。

根據判決書，廖男因停車時未拉起手剎車，導致車輛與被害女子的車發生碰撞，廖男見少婦姿色不錯，竟起色心，先加了對方的賴、又加臉書，看見少婦在臉書自稱「小魔女」、「能幹的女人」。

事隔兩天，廖男佯稱要賠償少婦損失，約在兩人共同友人的倉庫外，碰面後卻示意少婦進入隔壁廖男的倉庫裡，廖男坐在床邊，簽了張16000元支票後，竟稱「想試試甚麼是美魔女、能幹的女人」，接著就把少婦強壓在床後強吻、掐捏胸部，甚至還意圖撐開她眼睛，逼問她「我帥不帥？」少婦不斷以手腳抵抗，從窗戶跳出去後趕緊騎車回家。

少婦回家後不想讓家人發現異狀，躲在房間裡氣到發抖、哭泣，剛好正在幫她帶小孩的母親察覺不對，一問之下才知道竟被廖男非禮。少婦還以LINE怒斥廖男「叔叔你真的太過分了！」、「不能原諒！」、「你一定要搞到身敗名裂嗎？你不做人我還要做人」等語，廖男卻反譏「你在買（應為賣之誤）身嗎？」讓母女倆決定報警提告，給廖男教訓。

少婦驗傷發現手部受傷、右肩、後頸、下背疼痛；但廖男否認犯行，更辯稱是因被害少婦有抽菸、吃檳榔，還自己帶了啤酒來，兩人共飲一瓶啤酒，才會在少婦臉上採集到他唾液的DNA，但說法不被法官採信。

法官審酌，廖男不尊重他人性自主權，為逞一己私慾，至被害人身心受創，且迄今未與被害人達成和解，因此判有期徒刑8個月。全案可上訴。

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(中時 )