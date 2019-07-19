老師：這很有趣，怎麼沒先教啊！黎明里開辦的銀髮族智慧型手機課程上，長輩們一個個黏著老師，積極問這個步驟要怎麼操作啊！上一般的畫畫課、土風舞課都沒這麼主動，老人家們表示，學會了才能跟得上時代，可用LINE跟孩子、孫子或朋友聯絡，也可拍照記錄生活，在臉書分享，這樣生活才充滿樂趣。

現代生活離不開手機，為使里內銀髮族長輩，也能順利的操作手機，領略手機帶來的便利性及樂趣，台中市南屯區黎明里，2個月前開設「智慧型手機班」，老師魏執宇表示，以往老人家遇到不會的就問自己的小孩，但老人家容易忘記，有時候問了好幾次，自己都覺得不好意思，但在這裡鼓勵大家不要客氣，忘記都可以重複問，教到大家會為止，課程設計主要教導基本設定，加上生活所需的APP，例如台中市公車、LINE、拍照修圖等。

長輩們表示，有個可拍照辨識植物的APP及自拍美妝的APP最好玩，因為假日去爬山、以及黎明社區有好多花花草草，這個可以幫忙認識植物，也可以幫忙教小朋友，而自拍美妝，把自己修得漂漂亮亮，再分享出去，讓孫女驚喜說，奶奶你好潮！自己看得也愉快，還有以前不太會使用，擔心不小心就弄壞手機，現在可以比較大膽操作，開心的與親朋好友在LINE上聊天，而不怕殺掉什麼訊息。

黎明里長廖福田表示，手機是現代生活必備，讓長輩們來這學習智慧型手機相關知識，除運用在生活上外，長輩走出家門來這學習，而不是在家發呆，到這裡來也可彼此聯誼，讓生活更加多彩多姿且充實。

(中時 )