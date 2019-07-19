中間還有一部自小客車慘變成夾心肉餅。（謝瓊雲攝）

休旅車被撞得騰空倒立、後輪朝天。（謝瓊雲攝）

被砂石車撞斷的電桿，傾斜在路中央，高壓電線垂掛路面，警方緊急請台電人員到場戒備。（謝瓊雲攝）

彰化縣員林市山腳路二段42巷，19日下午發生離奇車禍，一輛砂石車撞斷路旁電線桿後繼續追撞停放路旁的兩輛車，三部車上演疊疊樂，中間的小客車被壓扁，所幸僅30歲洪姓駕駛受到輕傷。

被撞斷的電線桿斜斜傾倒在山腳路大馬路中央，電桿上的十多條高壓電線垂落在半空中，路旁黑色休旅車被強大衝撞力道撞擊、後輪騰空朝天，幾乎成倒立撞靠在紅綠燈號誌上，中間的黑色自小客車，更是幾乎被壓成肉餅。車主被通知跑出來查看時都臉色凝重。

林厝里里長蕭富子趕緊到場協助提醒里民不要靠近，警方到場調查事故發生原因，以警車封閉道路並管制汽機車通行，並緊急通報台電人員到場待命。

30歲的洪姓駕駛僅右手被輕微擦挫傷，自行從駕駛座爬車窗逃生，右腳被碎玻璃割傷，但拒絕送醫；他一臉驚惶未定表示，車子是自己剛買的，車上載著砂石正要送往工地，行經事故路段時，可能是疲勞突然閃神就出事。

除了擔心延誤工地工程進度，新車修繕和賠償事宜也讓他憂心忡忡，即將臨盆的妻子得知消息趕緊請親友載她到現場關心，看到妻子前來，洪男忍不住默默癱坐路旁掉眼淚。

警方初步調查，洪姓駕駛並未酒駕，詳細肇事原因仍要進一步調查釐清。

(中時 )