高雄19日下午3點開始下起大雷雨，由於降下的雨勢幾乎沒停歇，雨量也幾乎像是用灌的，造成高雄許多地區出現積淹水；高市府也火速成立「0719豪雨災害應變中心」二級開設，市長韓國瑜將主持第一次工作會議，了解各地積淹水情況。

高市24小時推移累積雨量大於200毫米或3小時推移累積雨量大於100毫米地區幾乎涵蓋整個區域，像是大寮區：165.5mm／3hr、林園區：159.5mm／3hr、永安區：122mm／3hr、彌陀區：140.5mm／3hr、梓官區：130mm／3hr、橋頭區：125mm／3hr、大社區：122mm／3hr、楠梓區：162.5mm／3hr、仁武區：153mm／3hr、鳥松區：157.5mm／3hr、鳳山區：157.5mm／3hr、小港區：174.5mm／3hr、三民區：144.5mm／3hr、苓雅區：136mm／3hr。

另燕巢區：46.5mm／hr、路竹區：59mm／hr、湖內區：47.5mm／hr、左營區：91mm／24hr的雨勢也不小；目前正值下班時間，不少路段積淹水仍未退，警消也拉起封鎖線。

(中時 )