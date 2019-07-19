政院：去年剛調薪 今年物價穩定 明年軍公教不調薪 17:312019/07/19 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院發言人Kolas Yotaka。(資料照,杜宜諳攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 軍公教要失望了，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，基於2018年剛為軍公教人員調薪3％，自上次調薪以來，「消費者物價指數」尚屬穩定(預估今年全年物價指數年增率僅0.7％)，行政院綜合各方因素考量後，決定明年不予調整。 行政院人事行政總處日前舉行軍公教員工待遇審議委員會，會中建議行政院不加薪，蘇揆在考量之後採行人事總處意見。 (中時 ) #行政院 #軍公教 #物價 #指數 #物價指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 政院抽查中小企業放貸滿意度 04:102019/07/15 財經要聞 備戰高雄市長？陳其邁：現在當好行政院副院長 15:352019/07/15 政治 《科技》陳其邁：建構台灣電動機車供應鏈，加速電池電芯國產化 16:142019/07/15 財經 指數公司 7月起提供指數資訊 04:102019/07/16 證券．權證 《經濟》丹娜絲來勢洶洶，行政院開情資研判會議 08:012019/07/17 財經 調查員遭拔官 藍批殘害忠良 04:102019/07/18 政治要聞 驅離學運 警局長被控殺人未遂判無罪 11:412019/07/18 社會 政院通過農保專法草案 農民可免看天吃飯 13:242019/07/18 政治 《稅收》稅制優化，蘇貞昌：所得稅收減幅優預期 13:412019/07/18 財經 《傳產》蘇貞昌：加速執行公有老舊建築耐震補強 13:582019/07/18 財經 政治熱門新聞 韓國瑜勝柯文哲？黃捷爆驚人之語 - 政治 網嗆韓清下水道做秀 反遭一句話打臉 - 政治 初選記者會後 韓國瑜傳給郭簡訊內容曝光 - 政治 郭將宣布參選？郭團隊三點嚴正澄清 - 政治 高巿府小內閣異動？韓國瑜：勢在必行 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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