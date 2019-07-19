軍公教要失望了，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，基於2018年剛為軍公教人員調薪3％，自上次調薪以來，「消費者物價指數」尚屬穩定(預估今年全年物價指數年增率僅0.7％)，行政院綜合各方因素考量後，決定明年不予調整。

行政院人事行政總處日前舉行軍公教員工待遇審議委員會，會中建議行政院不加薪，蘇揆在考量之後採行人事總處意見。

(中時 )