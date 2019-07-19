「光譜計畫」觀光公益營學員分享隊旗的設計理念。（王文吉攝）

昇恆昌免稅商店執行副總常春媚致詞時肯定暨大熱血團隊及國中學員熱情參與。（王文吉攝）

暨大團隊有3位馬來西亞僑生，營隊活動特別融入東南亞文化。（王文吉攝）

「光譜計畫」觀光公益營學員分享蠟染創作。（王文吉攝）

國內免稅商店龍頭「昇恆昌」及江許笋文教基金會連續4年舉辦「光譜計畫」觀光公益營，今年共吸引近30校團隊參與提案競賽，台中場由暨南大學團隊以「Grown Up」勝出。60位「不山不市」國中生在暨大熱血團隊帶領下，展開4天3夜的學習體驗旅程，最後一天參訪台中國際機場，許多學員直呼新鮮，頻問機場有哪些工作機會。

光譜計畫台中場結業式19日在台中國際機場舉行，昇恆昌免稅商店執行副總常春媚、台中市教育局督學朱國隆、台中航空站主任張瑞澍單等均出席。與會貴賓致詞時對於營隊內容、活動宗旨深表認同，更對於昇恆昌推動公益、回饋社會的經營理念大為肯定讚賞。

回顧4天3夜「光譜計畫」觀光公益營，暨大團隊以「Grown Up」為主軸，融入國際觀光視野、玩樂中學習、地方特色、新住民文化等4大元素。學員則化身為王國中不同職責角色，安排以美國音樂劇「Broadway百老匯」作為課程元素，激發學員發想出最具創意的舞台劇。

暨大團隊有3位馬來西亞僑生，營隊活動特別融入東南亞文化，除介紹當地的生活、制度、語言及飲食習慣之外，還邀請學員手作專屬各隊的東南亞手工藝及蠟染作品，新住民媽媽更到場示範東南亞料理。大安國中蔡宜珊學會薑黃飯做法，她說「回去要做給阿嬤嘗看看！」

暨南大學團隊總召也是外文系僑生沈曉彤表示，營隊巧妙融入觀光宣傳，帶領學員參訪新峰農場、櫻花鳥森林、阿亮香菇園、馬力埔彩繪小徑等景點，讓學員深度了解家鄉。也將「RPG」電玩遊戲搬到營隊中，精心設計關卡，讓學員在任務中尋找線索，提升故鄉認同感。

昇恆昌志工特別安排專業課程，透過生活化方式教導國際禮儀，例如行走時將書本擺置頭頂上，在訓練過後，學員們都馬上展現模特兒一般的優雅禮儀。新社國中王景昕及大安國中劉柏鋒都對彩妝課程很感興趣，表示「化妝會變得比較有自信，為什麼男生不能化妝？」

昇恆昌與江許笋文教基金會表示，「光譜計畫」提供專業及金費贊助，讓大學生藉由籌辦營隊，盡情發揮創意，獲得職場上的實務經驗，並關懷不在山上也不近市區且資源缺乏的學子，而營隊學員也能瞭解家鄉觀光發展、在地文化，一起開啟寬廣的人生視野。

(中時 )