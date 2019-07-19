國內免稅商店龍頭「昇恆昌」及江許笋文教基金會連續4年舉辦「光譜計畫」觀光公益營，今年共吸引近30校團隊參與提案競賽，台中場由暨南大學團隊以「Grown Up」勝出。60位「不山不市」國中生在暨大熱血團隊帶領下，展開4天3夜的學習體驗旅程，最後一天參訪台中國際機場，許多學員直呼新鮮，頻問機場有哪些工作機會。
光譜計畫台中場結業式19日在台中國際機場舉行，昇恆昌免稅商店執行副總常春媚、台中市教育局督學朱國隆、台中航空站主任張瑞澍單等均出席。與會貴賓致詞時對於營隊內容、活動宗旨深表認同，更對於昇恆昌推動公益、回饋社會的經營理念大為肯定讚賞。
回顧4天3夜「光譜計畫」觀光公益營，暨大團隊以「Grown Up」為主軸，融入國際觀光視野、玩樂中學習、地方特色、新住民文化等4大元素。學員則化身為王國中不同職責角色，安排以美國音樂劇「Broadway百老匯」作為課程元素，激發學員發想出最具創意的舞台劇。
暨大團隊有3位馬來西亞僑生，營隊活動特別融入東南亞文化，除介紹當地的生活、制度、語言及飲食習慣之外，還邀請學員手作專屬各隊的東南亞手工藝及蠟染作品，新住民媽媽更到場示範東南亞料理。大安國中蔡宜珊學會薑黃飯做法，她說「回去要做給阿嬤嘗看看！」
暨南大學團隊總召也是外文系僑生沈曉彤表示，營隊巧妙融入觀光宣傳，帶領學員參訪新峰農場、櫻花鳥森林、阿亮香菇園、馬力埔彩繪小徑等景點，讓學員深度了解家鄉。也將「RPG」電玩遊戲搬到營隊中，精心設計關卡，讓學員在任務中尋找線索，提升故鄉認同感。
昇恆昌志工特別安排專業課程，透過生活化方式教導國際禮儀，例如行走時將書本擺置頭頂上，在訓練過後，學員們都馬上展現模特兒一般的優雅禮儀。新社國中王景昕及大安國中劉柏鋒都對彩妝課程很感興趣，表示「化妝會變得比較有自信，為什麼男生不能化妝？」
昇恆昌與江許笋文教基金會表示，「光譜計畫」提供專業及金費贊助，讓大學生藉由籌辦營隊，盡情發揮創意，獲得職場上的實務經驗，並關懷不在山上也不近市區且資源缺乏的學子，而營隊學員也能瞭解家鄉觀光發展、在地文化，一起開啟寬廣的人生視野。
(中時 )
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