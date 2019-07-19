高雄時雨量驚人 人孔蓋大噴發洪流數尺高 17:382019/07/19 中時電子報 湯萱樂 、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有民眾拍到馬路上的人孔蓋被湧出的水噴飛相當驚人。(翻攝自影片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄19日午後降下大雷雨，時雨量破百彷彿天空破了大洞，高雄各地區陸續傳出淹水災情。原本疏通好的下水道也不堪大雨狂瀉而噴發，有民眾拍到馬路上的人孔蓋被湧出的水噴飛相當驚人。 疏通好的下水道也不堪大雨狂瀉而噴發。(網友提供) 民眾開車在高雄小港區大坪頂行進間，前方的人孔蓋突然飛起來，接著數公尺高的洪流就噴湧而出，讓駕駛捏了一把冷汗，直呼命大。雨水猛灌高雄，岡山地區時雨量高達171.5mm，楠梓、仁武、林園等地時雨量也都破百。由於時雨量太大過去建設的地下排水系統也不堪負荷，雨水無法宣洩，連馬路變成小河也造成多輛車子進水拋錨。 (中時電子報) #時雨量 #高雄 #淹水 #人孔蓋 #噴發 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳其邁：韓市長應想怎麼對高雄市民說明 11:462019/07/15 政治 韓出線將丟高雄？網：川哥穩了！ 11:042019/07/16 政治 25年心聲！高雄人：老公想通挺韓了 14:242019/07/17 政治 架抽水機防淹水 騎士撞上重傷 11:092019/07/18 社會 加入世界不動產聯盟 高雄市建築經營協會園冶獎更國際化 12:512019/07/18 財經 豪雨成災 芋頭田淹成游泳池 13:052019/07/18 社會 將軍廣山社區又淹水 市府調派抽水機組解除災情 13:342019/07/19 生活 韓國瑜歡迎世界不動產聯盟2022年會 在高雄舉辦 14:272019/07/19 財經 防洪治水超前部署 黃偉哲視察抽水站工程 15:052019/07/19 生活 雨如瀑布！高雄時雨量破百 開車變泛舟 17:052019/07/19 生活 社會熱門新聞 他摟辭世「157cm紙板媽」拍畢業照 逼哭5萬人 - 社會 死後留勞退金債權人要不到 立委將提案修法 - 社會 - 中時 高雄時雨量驚人 人孔蓋大噴發洪流數尺高 - 社會 【臉書直播】中國時報社長王丰按鈴控告 - 社會 下課遇車禍 竹縣男童不治身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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