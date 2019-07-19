高雄19日午後降下大雷雨，時雨量破百彷彿天空破了大洞，高雄各地區陸續傳出淹水災情。原本疏通好的下水道也不堪大雨狂瀉而噴發，有民眾拍到馬路上的人孔蓋被湧出的水噴飛相當驚人。

疏通好的下水道也不堪大雨狂瀉而噴發。(網友提供)

民眾開車在高雄小港區大坪頂行進間，前方的人孔蓋突然飛起來，接著數公尺高的洪流就噴湧而出，讓駕駛捏了一把冷汗，直呼命大。雨水猛灌高雄，岡山地區時雨量高達171.5mm，楠梓、仁武、林園等地時雨量也都破百。由於時雨量太大過去建設的地下排水系統也不堪負荷，雨水無法宣洩，連馬路變成小河也造成多輛車子進水拋錨。

(中時電子報)