台南亞太國際少棒球場歷經1年半施工期，原定明天舉辦啟用典禮，遇大雨取消。（台南市工務局提供）

迎接2019第5屆U12世界盃棒球錦標賽將於7月26日登場，台南亞太國際少棒球場硬體建設也宣告竣工，原定明天舉辦啟用典禮，但遇大雨攪亂，決定延到26日啟用兼開幕；啟用前夕，少棒主球場發現秋行軍蟲，台南市政府和台南農改場已完成噴藥防治，強調賽事不受影響。

連續3屆在台南市舉辦的世界棒壘球聯盟（WBSC）U12世界盃棒球錦標賽，26日至8月4日熱鬧開打，今年賽事首度將於嶄新的亞太國際棒球場登場，參加隊伍包括中華台北、古巴、南非、日本、捷克、斐濟、美國、澳洲、墨西哥、委內瑞拉、義大利、韓國。

台南亞太國際少棒球場從去年2月開始動工，歷經1年半施工期，終於如願完成少棒主、副球場工程，其中，少棒主球場有8000個觀眾席，副球場有1000個觀眾席。主、副球場最大特色在於看台上傾斜柱子，主場斜高度達30.5公尺，近9層樓高，屋頂則是彎摺薄膜結構；斜柱與薄膜結構搭配的造型，遠看像似是一頂皇冠，展現王者之尊氣勢，成為球場亮點。

此外，球場景觀呼應一旁歷史博物館周邊濃密樹林、滯洪水池，揮別過去生硬的球場印象，宛如一座堅固城堡，整體外觀更具可看性。市府計畫4年內完成整座棒球場運動中心，包括一個全國最大的成棒主球場，觀眾席有2萬5000席以及室內外練習場，屆時將成為全國最大的棒球比賽場地與訓練基地，與國際接軌。

新球場啟用前夕，工務局修整草皮時卻發現秋行軍蟲，今天已完成噴藥防治處理，施藥後7天將再次調查秋行軍蟲危害狀況，若未發現即解除列管。體育處指出，人不是草，秋行軍蟲對人體沒有傳染性及危害，不會影響賽事。

(中時 )