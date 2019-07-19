「商業車博覽會」近日在高雄展覽館舉行，凱勝綠能於會場展示高效能電動堆高機，規格及效能與歐規同步，可說是倉儲業者節能減碳上的最佳解決方案。

凱勝指出，電動堆高機在歐洲市場市占率高達70％、日本亦達50％，然而在台灣市占僅3成多，主要原因在於台灣電動堆高機多使用鉛酸電池，每次充電時間長達8到10小時，無法滿足工廠即充即用、或需要多準備一組備用電池來更換。

此外，相較於歐規電動堆高機多為80V電力，目前市場上的電動堆高機電力大多為48V，使用上動力不足且費電，導致使用率未能達到歐美日水平。

凱勝綠能推出的電動堆高機，採用270AH／80V標準鋰鐵電池，可達6至7小時的連續使用效率，較一般電動堆高機400AH／48V、卻只能達5小時的連續使用效率優化許多。

此外，鋰鐵電池的可用壽命長達10年以上，比一般的鉛酸電池3到4年更為經濟，僅需一小時充電時間，更是一般鉛酸電池的八倍快。在使用上，凱勝電動堆高機的舉升功率是一般電動堆高機的1.6倍，與傳統動力堆高機使用效率及功能性相比毫不遜色。

凱勝綠能表示，未來將持續致力於發展更為節能、環保的綠色產品，逐步建構綠色城市，讓顧客生活在乾淨的環境當中，提供安全、穩定、效率運用、潔淨環境之能源，協助創造有助生態系統之發展環境，以達成綠色城市的目標，實現永續能源發展環境。

(中時 )