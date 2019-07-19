高醫19日啟用「預立醫療照護諮商中心」，讓讓病人有尊嚴走完人生最後一程。（柯宗緯翻攝）

在醫院安寧病房擔任志工多年的侯姓婦人，與丈夫膝下無子，擔心在自己人生盡頭時，親友恐面對茫然、痛苦，因而簽署「預立醫療決定書」，做自己生命的主人。高醫19日成立「預立醫療照護諮商中心」，從去年底試辦以來，已有74名意願人完成簽署。

亞洲第1部《病人自主權利法》今年1月在台灣正式上路，具有完全行為能力的民眾，可透過醫療團隊專業諮商及家屬同意，簽署「預立醫療決定書」，為自己規畫人生最後一哩路。

高醫「預立醫療照護諮商中心」營造溫馨、家庭氛圍，使意願人及家屬較無壓力；8月起有4名醫師在門診輪值，採自費預約制。院長侯明鋒表示，在少子化的今天，預立醫療照護逐漸變得重要，協助民眾規畫生命末期最適合自己的醫療處置。

「當我做好人生照護規畫，心中已無牽掛！」侯女士在高醫安寧病房擔任13年志工，看盡人生無常，當她知道《病人自主權利法》實施後，決定簽「預立醫療決定書」，為自己做好重症時醫療抉擇，也讓親友摯愛了解自己決定，減少需面對的痛苦。

醫師吳建誼指出，「預立醫療決定書」和「安寧緩和意願書」最大不同是，後者拒絕維生醫療、心肺復甦術；前者則強調自主選擇，在符合末期病人、處於不可逆轉昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智等疾病狀況或痛苦難以忍受，無其他合適解決方法情形者，可依病人事先表達的自主意願，決定自身醫療照護方式。

(中時 )