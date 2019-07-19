高市勞工局19日與台電公司正式締結安全伙伴關係，期待降低區域職業災害。（柯宗緯翻攝）

高市勞工局長王秋冬19日與台電公司副總經理王耀庭，各代表所屬單位，正式締結安全伙伴關係，盼藉由雙方合作，降低區域職業災害，讓勞工朋友能在安全健康環境下快樂工作、平安回家。

王秋冬表示，韓市長在4月夜宿臨海工業區，親自視察並宣示工安重要性，他則在在上任首日啟動「百工拜訪」計畫，首站選在仁武石化工業區的台塑仁武廠，務必要讓企業及勞工朋友落實工安，作伙來降低職災。

王秋冬指出，台電公司在高雄有10個廠處單位，負責工業及民生用電責任重大，包括台電員工、承攬人在內約有7600名工作者，即代表7600個家庭，更應積極展現防災決心，盼透過安全伙伴結盟，落實照顧每位工作者安全及健康，提升整體區域工安文化。

勞檢處代理處長陳俊復表示，針對職災高發生率型態，已擬定相關防災策略，職場安全衛生需各界齊心努力，尤其雇主態度最具關鍵，事業單位與勞工朋友若需要服務，勞檢處隨時全力以赴。

(中時 )