鄭逸豪（左四）舉辦小提琴音樂會回饋家鄉。（張朝欣攝）

雲林子弟鄭逸豪就讀全球著名的美國寇蒂斯音樂學院，為了用才藝回饋家鄉，19日返回故鄉北港鎮舉辦音樂記者會，演奏多首世界名曲，並邀請大家20日到北港文化中心，一起聆聽「夏日時光鄭逸豪小提琴音樂會」。

鄭逸豪的母親許鳳蟬為北港鎮人，是1名傑出的音樂老師，鄭逸豪從小受母親的啟蒙與影響，展現極高的音樂天分，高中時即獲得美國費城寇蒂斯音樂學院提供全額獎學金，是學院內唯一的台灣小提琴學生，可說是雲林之光。

鄭逸豪每年都會與母親回到北港鎮，親友的熱情讓長年在國外的他非常感動，因此決定用才藝回饋家鄉，在中華陽光推展關懷協會、雲林縣議員黃美蘭安排下，20日晚上將在北港文化中心舉辦小提琴音樂會。

鄭逸豪表示，北港鎮是1座充滿歷史文化的小鎮，北港文化中心的「家湖音樂廳」更是世界級的演奏場域，與國外知名音樂廳相比毫不遜色，希望藉由小提琴的演奏，為大家帶來仲夏夜的音樂饗宴，與在地民眾產生共鳴。

與會來賓北港朝天宮董事長蔡咏鍀、前立委張嘉郡指出，鄭逸豪於2017年參與寇蒂斯於歐洲5個國家的巡迴演出、2018年獲得奇美藝術音樂獎，同年11月與台北市立交響樂團合作演出，此次回到家鄉演出，非常令人期待。

(中時 )