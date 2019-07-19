北港遊客中心設於10角水塔內，充滿歷史故事與懷舊氛圍。（張朝欣攝）

雲林縣北港遊客中心設於全台唯一的10角水塔，充滿歷史故事與懷舊氛圍，獲選網美最愛旅遊景點之一，19日遊客中心表示目前已展開周邊舊房舍規畫，將結合在地工藝師發展職人工藝，打造更多元功能的遊客中心。

北港鎮水道頭文化園區內，保留1座日治時代10角水塔，造型獨特全台僅此1座，雲林縣政府加以整修，保留木質門窗、鐵鑄柱子等懷舊元素，以有限經費活化成為北港遊客中心，讓網美與遊客譽為全台最「水」的遊客中心。

遊客中心負責人蔡享潤表示，遊客中心周邊有生態池，環境優美，遊客來此除了可獲得各種旅遊資訊，也可在此休憩散步，或步行前往附近的女兒橋、天空走廊、北港朝天宮，進行1趟北港小鎮慢活之旅。

蔡享潤說，交通部觀光局將2019年訂為小鎮漫遊年，並在全台選出30個經典小鎮，北港鎮是雲林縣唯一入選的鄉鎮，北港遊客中心將提供各種旅遊資訊，包括在地小吃、特色景點、歷史典故，讓遊客深入了解北港經典小鎮的文化魅力。

蔡享潤指出，行政院文化部「北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」，也鎖定水道頭文化園區內閒置舊宿舍群進行活化，目前已展開施工，完工後將邀工藝師進駐打造「職人工藝館」，重現百年藝鎮的歷史風貌。

(中時 )