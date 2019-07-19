建案分布在高雄、台南的「泰嘉開發」首創南台灣第一個APP售服系統，造福廣大的「嘉」粉，針對近2300名已購客，建立更有效率售服系統，並獲碳佐麻里大力支持，創下建築與餐飲首度連結罕見優惠模式，住戶下載即送碳佐麻里500元餐飲折價券。

「泰嘉開發」總經理呂金發與精品燒肉「碳佐麻里」董事長邱彥騰兩人是舊識，這次售服APP系統，經過長達近3個月的建構，住戶下載註冊APP並至泰嘉開發FB按讚、留言，即送碳佐麻里500元餐飲折價券1張，禮券贈送期限至8月15日止。

「泰嘉開發」簡化傳統電話報修往返的溝通方式，住戶僅需下載登入APP，拍照上傳需維修項目，就能建立報修檔案紀錄。客服人員線上勘驗後，即安排維修人員，與客戶聯繫到府修繕時間，建立維修履歷，並方便後台主管即時了解追蹤完成進度。

而在案件修繕完成後，上傳維修前後照片與客戶簽收單，供住戶對照，再進行歸檔，住戶可針對當次服務做出滿意度評分，相關數據將列為未來服務與品質再精進的指標。

一般建築業售服系統，多歸屬於工務體系之下，但泰嘉開發則編制於總經理室之內，有了售服APP以後，更能方便後台監控，下達急件處理方式，隨時掌握問題與進度，並提升報修速度。

另外客戶輕鬆一指，就能閱覽品牌業績與新建案資訊，還能快速連結公司好康情報、個案活動、市場資訊、社區營造等好康，掌握泰嘉第一手情報，生活更嘉多采多姿。

泰嘉開發除了整合APP售服系統外，並致力推動「53嘉我想家」計劃，承諾5年防水保固、3年地壁磚門窗保固服務，並有不定期社區公設健檢服務，以「住戶優先」的服務理念，為住戶造一生的福利，無論客戶手機是ios或android系統均已全面開通。

(中時 )