許多人怕胖會少吃晚餐，專家表示，其實晚餐的吃法決定一生健康！包括幾點吃、吃多少、怎麼吃都有學問，隨著時間越晚，身體需要的能量越少，想維持體重，根據生理時鐘，晚餐不應超過8點後食用，否則會導致心肌梗塞、腦梗塞機率升高！

國外健康網站《Step To Health》報導，根據中醫說法，晚上11點到凌晨3點之間，是肝臟和膽囊的再生時間，為了防止中斷身體的自然再生過程，並保持良好消化，晚餐不應該超過8點後食用。由於血流速度會影響血脂沉積，吃得太晚容易造成高血脂，增加動脈粥狀硬化風險，還會造成胰島素大量分布，導致糖尿病風險大幅激升，久而久之如同慢性自殺。

一般來說，應該以白天作為飲食黃金期，時間越晚應該吃得越少，當晚餐提早而且分量減少，隔天早上的飢餓感會較大，但吃下的食物大都會被轉換成能量，因此比較容易維持體重。

要避免暴飲暴食，最簡單的方法就是食用高纖維和含水量高的食物，例如蔬菜、藻類都能達到增加飽足感的效果；若下班時間較晚，可以在晚餐前約3小時吃一些糖分較低的水果或堅果，避免過度飢餓，造成晚餐食用過量的情形發生。

(中時電子報)