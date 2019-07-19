為了解決山區缺水問題，雲林縣長張麗善（後中）宣布，將加碼補助山區居民施設蓄水設備。（許素惠攝）

今年春天雨少，雲林山區農業與民生用水都缺，其中古坑鄉草嶺地區最嚴重，以每周停5供2限水因應，為協助解決用水問題，農委會水保局今年提高蓄水設備建置補助，雲林縣府19日也宣布加碼補助到和中央同樣最高64％額度，預計可增加2000噸蓄水量。

縣水利處上午在古坑鄉公所開說明會，古坑鄉長沈勝騰指出，山區許多地方沒有自來水，居民泰半自引山泉水，今年春天因為嚴重乾旱，導致無水可用，很多茶園枯死，就連民生用水也克難，該鄉統計，今年截至目前，提出蓄水設施補助申請件數，比去年多出10倍。

雲林縣長張麗善表示，縣內草嶺、樟湖及林內等山區大受乾旱影響，水保局今年因而提高蓄水設施的補助比例，從原有的30、40％提升到最高64％，而雲林農田水利會也補助約30％費用，獎勵居民建置蓄水省水設施，降低旱災缺水的風險。

張麗善說，為使更多居民受惠，縣政將透過「推廣省水管路灌溉計畫」，將水利會現有的30％補助提高到與水保局一樣的64％額度，預計可增加2000噸的蓄水量，2020年底前可向雲林水利會提出申請。

(中時 )