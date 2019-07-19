目前世界排名第3的台灣羽球一哥周天成，今天在印尼公開賽8強賽碰到地主好手克里斯提，雖然首局吞敗，但次局後來居上，決勝局憑藉著一波8比0攻勢奠定勝利基礎，最終2比1逆轉獲勝，沒讓去年亞運決賽憾事重演。

周天成與克里斯提過去交手7次，小天僅拿到1勝，這場勝仗出現在今年的蘇迪曼盃，去年雅加達亞運男單金牌戰就是敗在克里斯提的手上，上個月在澳洲公開賽又以1比2飲恨吞敗，克里斯提可說是小天的天敵。

此役，周天成首局一路處在挨打局面，好不容易追到14平手，但又被克里斯提連得4分，首局16比21敗陣。

次局，小天10比7領先，克里斯提隨即發力連得5分，16比12超前，幸好周天成沒有亂掉陣腳，5比0攻勢要回優勢，最精彩的一球出現在18比16的時候，兩人來回打了47拍，克里斯提扣殺得分，17比18；眼看戰況吃緊，周天成抓到機會網前網前殺球，21比18逆轉勝，並且將戰局扳成1比1平手。

打出氣勢的周天成，決勝局5比4領先的時候連得8分，13比4取得絕對優勢，克里斯提差點被打爆，即便是企圖追趕，追至14比18，並且喊出傷停治療要求，但小天豈能錯過大好機會，憑藉著較佳體能，以及對勝利的渴望，最終以21比14贏得勝利，拿下對戰第2勝。

(中時電子報)