網友分享ml正確唸法。(翻攝PTT)

多數台灣人對於容量單位毫升（ml）都習慣唸成「莫」、或「more」，但正確唸法應是mil。有網友就在PTT發文，發現連知名英語教學YouTuber「滴妹」都唸錯，讓他不禁想問「第一個開始這樣念的台灣人是誰」。文章引網熱議，也意外釣出許多不知道正確唸法的網友，另也有網友解答，「應是十幾年前從購物頻道開始的」。

一位自稱「肥宅」的網友在《PTT》Gossiping板發文說到，晚上一邊吃著香辣雞排配酸菜滷味，一邊看滴妹盲測可樂的影片的時候，赫然發現，身為英文教學YouTuber的滴妹，在講100ml時，「居然也是把ml念成more」，一種標準台灣錯誤唸法，讓他不禁想問「到底第一個開始這樣念的台灣人是誰」，原PO也在最後解釋ml的正確唸法，「是咪哩(mili)或密喔(m-i-l)啦」。

文章一出，竟釣出許多不知道的網友，「本來就唸more(莫)」、「沒有比mo能的更簡潔的讀出ml的音」、還有人嗆「唸咪哩(mili)或密喔(m-i-l)又是誰規定的」，有網友表示，「應該是從購物頻道來的，我記得十年前就這樣」。

而了解真相的網友表示，「想起當初聽到人家唸mo也是覺得很怪，但自己後來也習慣了」、「真看一堆人把毫升唸莫傻眼」、「標準沒念過物理化學，就不要太苛責文組了」、「直接講c.c或毫升比較保險」、更有網友打趣的說「人家說的是mole (莫耳)啦」。

實際查詢《劍橋詞典》，ml是milliliter的縮寫，美式英語除了milliliter完整唸法外，也會讀為mil，而英式英語則只有milliliter這唸法。另外，跟「莫」讀音相近的mole，據《維基百科》指出，莫耳(mole)是化學上物質的量的國際單位，符號為mol。

ml的正確讀音。(翻攝劍橋英語辭典)

(中時電子報)