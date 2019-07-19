嘉義耐斯王子大飯店推棒球主題的文創品吸睛。（廖素慧攝）

嘉義耐斯王子大飯店推棒球造型的烘焙甜品。（廖素慧攝）

嘉義市拚運動經濟，市府與觀光旅宿業攜手爭取職棒味全龍隊進駐打球，飯店業者19日推出棒球主題的旅宿體驗活動，市長黃敏惠說，嘉義市立棒球場將整修為職棒的最佳球場，超級有信心爭取到味全龍來嘉。

2014年KANO電影帶動嘉義市棒球輕旅行風潮，更重燃起嘉義人的棒球魂，嘉義市積極爭取職棒球隊進駐，拚運動經濟，觀光飯店業者也搶攻棒球主題旅遊的市場，耐斯王子大飯店暑假推出棒球手套抱枕、糖霜餅乾DIY、雞蛋糕、棒球餐等文創商品，搭配住宿優惠專案，吸引親子遊客來嘉義市好好玩。

黃敏惠表示，嘉義市從公部門到觀光旅宿業齊心合力拚經濟，耐斯王子大飯店推出棒球主題的親子優惠專案先帶動，市政府也積極改善市立棒球場的軟硬體設施，將整修成為適合職棒球賽的標準場地，展現爭取味全龍職棒主場移師嘉義市的超級信心。

黃敏惠說，嘉義是台灣棒球的原鄉，嘉義市民對棒球很熱情，市立棒球場整建後的水準一定令人刮目相看，相信嘉義市有絕對大的機會可以爭取到味全龍。

耐斯王子大飯店總經理曾慶欑說，今年暑假特別推出「強棒出擊住宿專案」，即日起至8月底享有優惠，適合親子、棒球運動迷等旅客來體驗嘉義的棒球文化。

(中時 )